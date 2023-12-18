الخارجية الصينية تشدّد على تعميق التعاون الإستراتيجي مع روسيا وكوريا الديمقراطية
بكين-سانا
عبّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين عن أمل بلاده بتعميق التعاون الإستراتيجي بين موسكو وبكين، على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، والتي ستبدأ الثلاثاء.
وقال المتحدث في تصريح نقلته “نوفوستي”: نتطلع إلى تعميق التعاون بين الجانبين، وتوسيع عمليات التبادل الإنسانية والإقليمية، ومواصلة تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي بين الصين وروسيا، في حقبة جديدة من خلال الاجتماع الدوري الثامن والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين في بكين.
وأوضح وانغ أن الجانبين الروسي والصيني سيجريان تبادلاً معمقاً لوجهات النظر حول التعاون في مجال الأعمال والعلاقات الثنائية، إضافةً إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن العلاقات الصينية الروسية تحافظ على تنمية صحية ومستقرة.
ومن المقرر أن يلتقي ميشوستين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس مجلس الوزراء لي تشيانغ.
من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي أن العلاقات التي تربط الصين وكوريا الديمقراطية إستراتيجية ومتينة.
وقال وانغ خلال لقائه نائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية باك ميونغ هو في بكين يوم الأحد: إن الصداقة التقليدية بين البلدين تعد رصيداً قيماً للجانبين، مشيراً إلى أن الصين تنظر دائماً إلى علاقاتها مع كوريا الديمقراطية من منظور إستراتيجي وطويل الأجل.
وأوضح وانغ أن بلاده مستعدة للعمل مع كوريا الديمقراطية لتعزيز الاتصالات والتنسيق وتعميق التبادلات والتعاون في مختلف المجالات.
بدوره قال باك: إن موقف كوريا الديمقراطية لجهة مواصلة تطوير العلاقات مع الصين ثابت، مشيراً إلى رغبة بلاده في العمل مع بكين لتعزيز الصداقة والتنسيق بين البلدين.