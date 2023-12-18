الخارجية الصينية تشدّد على تعميق التعاون الإستراتيجي مع روسيا وكوريا الديمقراطية

بكين-سانا

عبّر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين عن أمل بلاده بتعميق التعاون الإستراتيجي بين موسكو وبكين، على خلفية الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، والتي ستبدأ الثلاثاء.

وقال المتحدث في تصريح نقلته “نوفوستي”: نتطلع إلى تعميق التعاون بين الجانبين، وتوسيع عمليات التبادل الإنسانية والإقليمية، ومواصلة تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الإستراتيجي بين الصين وروسيا، في حقبة جديدة من خلال الاجتماع الدوري الثامن والعشرين لرئيسي حكومتي روسيا والصين في بكين.

وأوضح وانغ أن الجانبين الروسي والصيني سيجريان تبادلاً معمقاً لوجهات النظر حول التعاون في مجال الأعمال والعلاقات الثنائية، إضافةً إلى المسائل ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن العلاقات الصينية الروسية تحافظ على تنمية صحية ومستقرة.

ومن المقرر أن يلتقي ميشوستين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس مجلس الوزراء لي تشيانغ.