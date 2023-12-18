الغفوة تنقذ حياتك من الموت

تتبع العلماء في جامعة نانجينغ الطبية الصينية 3400 شخص لمراقبة كيفية تأثير دورات النوم على الصحة، واكتشفوا أن أولئك الذين حرموا من النوم خلال الأسبوع ولكنهم حصلوا على ساعتين إضافيتين في يوم السبت أو الأحد كانوا أقل عرضة بنسبة 63% للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وعلى النقيض من ذلك فإن العمال الذين يحصلون على أقل من ست ساعات في الليلة خلال الأسبوع ولم يعوضوا ذلك في عطلة نهاية الأسبوع لديهم معدلات أعلى بكثير من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن المعروف أن النوم الكافي بين سبع وثماني ساعات في الليلة بالنسبة لمعظم الناس، يحمي من مشاكل القلب ويقلل من تأثير هرمونات التوتر في الجسم مما يحافظ على الأوعية الدموية خالية من الالتهابات.

لكن أحدث الأبحاث تشير إلى أن الحصول على القليل من النوم لا يمثل مشكلة طالما أنك تعوض أيام إجازتك، وقد وجدت دراسات سابقة أن الغفوة لمدة ساعة أو ساعتين إضافيتين في عطلة نهاية الأسبوع يمكن أن تمنع السمنة والاكتئاب.

ولكن كما يقول الباحثون في نانجينغ فإن النوم في عطلة نهاية الأسبوع يرتبط أيضاً بانخفاض خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والسكتة الدماغية وأمراض القلب خاصة عند أولئك الذين لديهم فترات نوم قصيرة خلال الأسبوع.

كما أظهرت الأبحاث أن النوم ليس فقط من أجل الراحة الفسيولوجية ولكن له أيضاً آثار عميقة على صحة القلب والأوعية الدموية.