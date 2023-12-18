المقاومة اللبنانية تجدّد استهدافها لمواقع العدو الإسرائيلي 

من جانبه، جدد العدو الإسرائيلي ظهر الاثنين، استهدافه لعدد من القرى والبلدات اللبنانية بالقصف الجوي والمدفعي.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء بأن العدو الإسرائيلي حاول ترهيب المشاركين في تشييع أحد الشهداء في بلدة عيتا الشعب بإطلاق صاروخ موجه من طائرة مسيّرة على سطح مبنى قريب من موكب المشيعين، مؤكدة أن الأضرار اقتصرت على المبنى المستهدف دون وقوع إصابات بين المشاركين.

وفي وقتٍ سابق، جدّد العدو قصفه باتجاه عدد من القرى والبلدات في الجنوب، حيث تعرّضت بلدة عيترون للقصف، وبلدة عيتا الشعب لغارة.كما تعرضت الأطراف الشرقية لبلدة الناقورة ومنطقة الرويسات للقصف، فيما واصل الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق قرى وبلدات القطاعين الغربي والأوسط حتى نهر الليطاني.