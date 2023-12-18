بمشاركة سورية… إنطلاق مجلس وزراء الإسكان العرب غداً في العاصمة الليبية طرابلس

طرابلس-سانا

بمشاركة سورية تنطلق غداً في العاصمة الليبية طرابلس الدورة الأربعون لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، والمنتدى الوزاري العربي الخامس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة.

ويضم الوفد السوري المشارك الذي وصل إلى طرابلس اليوم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف، ومعاونة الوزير المهندسة ماري كلير التلي، ومعاون مدير الشركة العامة للدراسات الهندسية المهندس نورس وطفة.

ويعقد المجلس والمنتدى برئاسة وزير الإسكان والتعمير الليبي المهندس بو بكر الغاوي وتحت عنوان “توطين أهداف التنمية المستدامة من أجل إعادة الإعمار ومجابهة الكوارث”، ويشارك فيهما وزراء الإسكان العرب وممثلون لمنظمات ومؤسسات إقليمية، ويرافقه معرض خاص، ويتخلله مباحثات ثنائية وجماعية.

ويهدف المجلس إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الإسكان والتعمير، وتبادل البحوث والتشريعات والدراسات والتجارب العلمية والعملية والدروس المكتسبة في مجال الإسكان والتعمير، والاستفادة من الخبرات القائمة لدى مراكز البحوث الإسكانية والإنشائية ومراكز التدريب الفنية والمهنية، والتعاون الفني في إقامة تلك المراكز في الدول العربية التي ترغب في ذلك.