بوتين يطالب بالحفاظ على “الروسية” كأداة تواصل لرابطة الدول المستقلة
موسكو – تقارير
شدّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية المنظمة الدولية للغة الروسية، بهدف دعم ونشر هذه اللغة في العالم.
ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله خلال كلمته للمشاركين في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة المنعقد في موسكو: إن روسيا ستولي خلال رئاستها الرابطة أهمية خاصة للحفاظ على اللغة كتراث مشترك ولغة للتواصل بين مئات الملايين من الناس في بلداننا وفي العالم، مؤكداً أن أهداف المنظمة الدولية للغة الروسية التي نشأت في قمة بيشكيك في الـ13 من تشرين الأول الماضي هي المساعدة في ضمان حماية وتعزيز اللغة الروسية، باعتبارها مفتاح التفاهم المتبادل والتواصل الحر داخل رابطة الدول المستقلة وخارجها.
وفي شأنٍ آخر، حذّر مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الروسية بيوتر إليتشيف من محاولات بعض الدول الغربية تحويل ليبيا إلى ساحة جديدة للمواجهة مع روسيا.
وقال إليتشيف: إن هذه المحاولات لا تساعد إلا على ترسيخ خطوط الانقسام القائمة على الأرض وتأخير احتمالات التوصل إلى تسوية بين الليبيين، لافتاً إلى أن ليبيا حتى الآن لم تتعاف بعد من العدوان السافر الذي شنه حلف الناتو ضدها منذ عام 2011 بالتحايل على قرارات مجلس الأمن الدولي.
ودعا إليتشيف جميع الأطراف الليبية إلى الحوار وتحديد توقيت وتدابير إجراء الانتخابات دون ضغوط خارجية أو مواعيد نهائية مفروضة بشكل مصطنع.
ميدانياً، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قضت على ما يزيد على 640 جندياً أوكرانياً على كل الجبهات خلال يوم الأحد.
وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي عن سير العملية العسكرية الروسية الخاصة أنه في اتجاه كوبيانسك تصدت القوات الروسية لعشرة هجمات أوكرانية ودمرت دبابتين من طراز ليوبارد، وثلاث مدرعات، وفي اتجاه كراسنوليمان دمرت القوات الروسية ثلاث مدرعات لقوات كييف، وفي اتجاه دونيتسك صدت القوات الروسية 9 هجمات أوكرانية ودمرت 5 مدرعات بما في ذلك مدرعة من طراز “برادلي”.
كذلك تم في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه صدّ ستة هجمات أوكرانية.
وفي وقتٍ سابق، أعلنت الدفاع الروسية أن المدفعية الروسية وجهت ضربات دقيقة على التجمعات العسكرية والعربات المدرعة وأفراد القوات الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وقالت في بيان: إن أطقم المدافع الذاتية الدفع (ميستا إس) التابعة لمجموعة القوات الغربية الروسية نفّذت ضربات دقيقة على مدار الساعة على أهداف عسكرية مكشوفة ومواقع وتحصينات ومدرعات لعناصر القوات الأوكرانية ودمرتها، مشيرةً إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف هذه القوات.
من جانبها، اعتقلت قوات الأمن الروسية عميلاً لأوكرانيا بتهمة التحضير لهجوم إرهابي ضد أحد مديري مؤسسة دفاعية في إيجيفسك عاصمة جمهورية أودمورتيا الروسية.
وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، بأنه تم اعتقال مواطن روسي من مواليد عام 1990 في مدينة إيجيفسك، والذي كان بناء على تعليمات من منظمة إرهابية أوكرانية يعد لهجوم إرهابي باستخدام عبوة ناسفة ضد أحد مديري مؤسسة صناعية عسكرية في جمهورية أودمورتيا. وتمت مصادرة مكونات لصنع متفجرات محلية الصنع، فضلاً عن وسائل الاتصال التي تثبت وجود مراسلات مع المنسقين الأوكرانيين.