“رياضة .. صحة .. حياة” محاضرة في سلمية للعميد علي صليبة رئيس اتحاد كرة اليد

البعث أون لاين _ نزار جمول

احتضن المركز الثقافي في سلمية محاضرة عن الرياضة بتفاصيلها بعنوان “رياضة .. صحة .. حياة” ألقاها العميد الركن المتقاعد علي صليبة الذي يشغل حاليا منصب رئيس الاتحاد العربي السوري لكرة اليد بحضور رسمي لأمين شغبة الحزب بسلمية المهندس عبد الكريم الشيحاوي وأعضاء شعبة الحزب بسلمية التي أقامت هذه الفعالية بالتعاون مع المركز الثقافي بسلمية والمهتمين بالشأن الرياضي .

وأكد خلالها العميد صليبة على أهمية الرياضة التي تمثل عنصرا أساسيا في بناء نمط حياة صحي وإيجابي ، معتبرا أنها ليست مجرد وسيلة لتحقيق لياقة بدنية بل هي وسيلة لتحسين الصحة العامة والعقلية من خلال ممارستها بانتظام لأنها ترفد الجسم بفوائد عديدة وتنعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية ، وتعتبر ممارسة الرياضة الطريق الصحيح لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتقلل من خطر الإصابة بأمراض عديدة وعلى رأسها السكري ،منوها على أنها تعمل على تخسين مرونة الجسم وزيادة القوة العضلية واللياقة البدنية وتياهم في تحفيز إطلاق الأندروفينات التي تعتبر هرمونات من شأنها تعزز الشعور بالسعادة وتقلل من التوتر والقلق .