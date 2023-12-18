مؤسس فيس بوك يسعى لبناء مملكة مكتفية ذاتياً بقيمة 270 مليون دولار

كشفت صحيفة “ديلي ميل” أن مارك زوكربيرغ يعمل على بناء أحد أكبر المنازل في تاريخ الولايات المتحدة. حيث يخطط لبناء مجمع في هاواي بقيمة 270 مليون دولار يضم قصوراً متعددة وقرية بأكملها ومخبأ ضخم تحت الأرض مساحته 5000 قدم مربع.

وكان مؤسس فيسبوك الملياردير البالغ من العمر 39 عاماً قد اشترى وزوجته بريسيلا تشان 110 فداناً من مزرعة السكر السابقة في الجزيرة في عام 2021 مما أضاف إلى ملكية الزوجين الفاخرة التي تبلغ مساحتها 1300 فدان بقيمة 100 مليون دولار. وسيكون مشروعه الذي تبلغ تكلفته 270 مليون دولار واحداً من أكبر الإنشاءات الشخصية على الإطلاق.

وكشفت الوثائق أن المنازل الفخمة ستشمل 30 غرفة نوم و30 حماماً وقاعات مؤتمرات ومطبخاً صناعياً ومصاعد متعددة.

وسيربط نظام نفق متقن تحت الأرض بين القصور ويمتد المسار الذي سيكون بمثابة مأوى على مساحة 5000 قدم مربع ويضم مكتبة وفتحة للهروب.

ويحتوي المخبأ على أبواب عازلة للصوت مصنوعة من المعدن ومواد للحماية من التهديدات المحتملة، بما في ذلك القنابل.

ولن يضطر زوكربيرغ وضيوفه المحظوظين إلى القلق بشأن مغادرة المجمع لأي سبب من الأسباب، فالمملكة المكتفية ذاتياً تحتوي على مصادر للطعام والمياه بالإضافة إلى كل وسائل الراحة التي يمكنك التفكير فيها،.

وتعتبر مملكة زوكربيرغ الفخمة خاصة للغاية ففي عام 2016 بدأ في بناء جدار حجري يبلغ ارتفاعه 6 أقدام ويمتد على طول العقار بجوار طريق في مجتمع كيلويا شبه الريفي.