18-ديسمبر-2023
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الصفحة الاخيرةصحيفة البعث

ملوثة بالسالمونيلا .. الشمام تقتل وتصيب المئات في أمريكا

محمد عباس

وفقاً لتقرير نشرته شبكة “سي إن إن” الأميركية، يعد التفشي المستمر لعدوى السالمونيلا مرتبط بفاكهة الكنتالوب أو الشمام، حبث تقتل وتصيب المئات بأميركا وتسبب في الوقت نفسه  الإصابة بالقيء والإسهال وبعض التشنجات بالمعدة والحمى، وتبدأ الأعراض  بعد 6 ساعات إلى 6 أيام وذلك من دخول البكتيريا إلى الجسم، وتم رصد حوالي 302 حالة في 42 ولاية، بينما  توفي حوالي4 أشخاص  وذلك في ولايتي مينيسوتا وأوريغون.

ووفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض الأميركية تعد  معظم الإصابات لدى الأطفال الصغار والبالغين هي لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاماً.

ودعت مراكز السيطرة على الأمراض بعدم تناول الشمام المقطع مسبقاً وإعادة الأنواع التي تم شراؤها.

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