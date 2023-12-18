وزير التربية يبحث مع رئيس منظمة اتحاد العالم المسيحي التعاون بين سورية وروسيا

دمشق-سانا

بحث وزير التربية الدكتور محمد عامر المارديني مع رئيس منظمة اتحاد العالم المسيحي ألكسي تشيركيزوف والوفد المرافق سبل تعزيز التعاون التربوي بين سورية وروسيا.

وأشار الوزير المارديني إلى متانة العلاقات السورية الروسية، ولا سيما في المجال التربوي، مؤكداً أهمية تعليم اللغة الروسية والسعي لتعميمها في المدارس.

بدوره أعرب تشيركزوف عن استعداد المنظمة لدعم المبادرات التي تفيد الجانبين ومتابعتها، ولا سيما في مجال المسابقات التي تقام للطلاب السوريين باللغة الروسية لتشجيعهم على دراستها، إضافةً إلى الدراسات العليا باللغة الروسية التي تقدم لمدرسي اللغة الروسية وتنظيم زيارات لهم إلى روسيا.

وفي وقتٍ سابق، منحت منظمة اتحاد العالم المسيحي ووزارة التربية 87 شهادة دبلوم و17 شهادة إتمام دورة لمدرسي اللغة الروسية بعد إتمامهم دورة استمرت 3 أشهر، إضافة إلى تكريم 27 طالباً من الفائزين بالمراتب الأولى في أولمبياد اللغة الروسية ومسابقة المهرجان للعامين 2022-2023.