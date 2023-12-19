العلاقات بين موسكو وبكين إلى أعلى مستوى في التاريخ

بكين – موسكو – وكالات

بدأ رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين زيارته للعاصمة الصينية بكين، باجتماع مع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ.

وبعد ذلك ستتواصل المفاوضات بين الطرفين، بمشاركة الوفود بشكل موسع.

ووفقاً لـ”تاس” خلال الاجتماع ستتم مناقشة القضايا الراهنة في تطوير العلاقات الثنائية مع التركيز على التعاون العملي والتبادلات الإنسانية وبين الأقاليم.

ويرافق رئيس الحكومة، وفد يضم النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف، ونواب رئيس الوزراء والمبعوث المفوض لرئيس الاتحاد الروسي إلى الشرق الأقصى يوري تروتنيف، ووزيرة الثقافة أولغا ليوبيموفا ووزير الرياضة أوليغ ماتيتسين ووزير الصحة ميخائيل موراشكو.

ويضم الوفد وزراء التنمية الاقتصادية والنقل والمالية مكسيم ريشتنيكوف وفيتالي سافيليف وأنطون سيلوانوف، وكذلك رئيس هيئة الرقابة الزراعية “روسيلخوزنادزور” سيرغي دانكفيرت، ورئيس مصلحة الجمارك الفيدرالية رسلان دافيدوف، ورئيس “روساتوم” أليكسي ليخاتشيف، والنائب الأول لرئيس البنك المركزي فلاديمير تشيستيوخين، ورئيس شركة “نوفاتيك ليونيد” ميخلسون وآخرين.

وخلال اللقاء مع نظيره الصيني، أعرب ميشوستين، عن تعازيه بخصوص ضحايا الزلزال الذي وقع مؤخراً في مقاطعتين في شمال غرب الصين.

وأكد رئيس الحكومة الروسية، أن موسكو مستعدة، إذا لزم الأمر، لتزويد الشركاء الصينيين بالمساعدة اللازمة لإزالة عواقب الكارثة.

إلى ذلك صرّح رئيس الوزراء الروسي بأن العلاقات بين موسكو وبكين وصلت إلى أعلى مستوى في التاريخ، وأشار إلى أن البلدين استغنيا عن عملات دول ثالثة في التجارة بينهما.

ودعا ميشوستين، خلال اجتماع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية، للارتقاء بالتجارة بين البلدين إلى مستوى جديد من خلال تنويعها، مردفاً بالقول: وصلت العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي إلى أعلى مستوى في تاريخ البلدين الممتد لقرون وتستمر في التطور بشكل ديناميكي.

وأشار إلى أن الاجتماعات المنتظمة لرؤساء الحكومات وعمل 5 لجان حكومية على مستوى نواب رؤساء الوزراء تلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات.

كذلك لفت إلى أن حكومتي البلدين تعملان على تنفيذ الأهداف الإستراتيجية التي حددها رئيسا روسيا والصين.

وأضاف: نواصل زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة. إذا كان هذا المؤشر في العام 2020 عند مستوى 20%، ففي هذا العام تخلصنا تماما عن عملات دول ثالثة.

وفي سياقٍ متصل، حدد السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي، مجالات التعاون الواعدة بين روسيا الصين، مشيراً إلى الطاقة، ولا سيما إمدادات الغاز، والعملات الرقمية.

ولفت السفير الصيني لدى روسيا تشانغ هانهوي، إلى أن روسيا والصين تسعيان إلى إدخال عملاتهما الرقمية على نطاق واسع، وتعملان على إنشاء إطار قانوني لهما.

كذلك أشار إلى أن موسكو وبكين تبحثان بشكل مكثف القضايا الفنية والتجارية المرتبطة بمشروع خط أنابيب الغاز “قوة سيبيريا-2″، موضحاً أن المشروع مهم للغاية لتعميق التعاون الصيني الروسي في مجال الطاقة.