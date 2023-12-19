حصيلة جيدة للسامبو والكوراش في البطولة المفتوحة

دمشق- سامر الخيّر

نجح منتخبنا في حصد 15 ميدالية ملوّنة في البطولة الدولية المفتوحة للسامبو والكوراش، والتي استضافتها لبنان بمشاركة سبع دول.

ففي السامبو حصل لاعبونا على المركز الأول في الترتيب العام، حيث نال محمد خانجي ذهبيتين ومحمد عمران عجينة ذهبية وفضية وحسن بيان ذهبية وعمر شحادة فضية ومجد حاج قدور برونزية ومحمد شاكر المصري برونزية.

وفي الكوراش حصل منتخبنا على المركز الثالث في الترتيب العام بذهبية وفضيتين وأربع برونزيات، حيث أحرز حسن بيان ذهبية ومجد حاج قدور فضية وعمر شحادة فضية ومحمد خانجي برونزية ومحمد عمران عجينة برونزية ومحمد شاكر المصري برونزية ومنير المنجد برونزية.

في الحالة العادية تعتبر هذه النتائج أكثر من رائعة، ولكن المدقق بالنتائج والدول المشاركة ومستوى البطولة يدرك فوراً أنها متواضعة جداً، فآخر مشاركة آسيوية كانت كارثية لنا، ويرجع ذلك للعديد من الأسباب، أولها أن العديد من اللاعبين إلى الآن ما زالوا يهجرون ألعابهم الرئيسية كالجودو وغيرها من الألعاب المشابهة لعدم قدرتهم على المشاركة فيها، ما يسمح لهم بسبب قلّة المنافسة بالمشاركة في لعبتي السامبو والكوراش، إضافةً لقلة المشاركة في المعسكرات الخارجية، رغم أن أبطال هذه اللعبة والمسيطرين عليها هم من الدول الشقيقة!.