كلمة الأمين العام للحزب ترفع المعنويات وتؤسس لمرحلة جديدة

حمص – سمر محفوض- صديق محمد

تركت كلمة الأمين العام للحزب الدكتور بشار الأسد أثراً كبيراً لدى أبناء محافظة حمص، حيث اعتبر المواطنون أنها رفعت الروح المعنوية لدى الرفاق الحزبيين كونها فتحت باباً واسعاً أمام التأسيس لمرحلة جديدة في حياة العمل الحزبي والوطني وخطة للارتقاء بالواقع التنظيمي للحزب.

رئيس اتحاد نقابات العمال حمص حافظ خنصر اعتبر أنه سنكون على أعتاب تغيير مهم ومرحلة سياسية جديدة، وخاصة أن الرفيق الأسد أشار إلى معايير العمل الحزبي في هذه المرحلة بشكل عام، مركزاً على ما يخص المواد المتعلقة بجدول أعمال الاجتماع، وبنود المقترح المقدّم للمناقشة بخصوص انتخابات ممثلي الحزب إلى اجتماع اللجنة المركزية الموسّع، وانتخاب أعضاء لجنة مركزية جديدة، ستنتخب بدورها قيادة مركزية جديدة، لافتاً إلى أن الحزب هو حزب الجماهير الكادحة والعمال والفلاحين، فهو الممثل الرسمي لهم والحامل لهمومهم وتطلعاتهم والجامع لكل شرائح المجتمع تحت راية الوطن.

وتابع: لقد ركز الرفيق الأمين العام للحزب على توسيع المشاركة في انتخابات القيادات؛ لأنها تسهم في رفع مستوى القواعد وتؤهلها لتحمّل المسؤولية الانتخابية.

وأضاف خنصر: إن تشكيل لجنة من غير المرشحين تشرف على الانتخابات هو قرار رائد يهدف لجعل العملية الانتخابية تمضي في مسار مستقل، وضمن مفهوم العمل على تحسين المنظومة العامة للحزب وتطويرها نحو الأفضل، وفق معايير وآليات مضبوطة.

وأشار رئيس اتحاد العمال بحمص إلى أن تشكيل لجنة الإشراف يصبّ في سياق الهدف الوطني والالتزام بالوعي الحزبي وتعزيز لنزاهة الانتخابات، ما يتيح للعمل الحزبي ومؤسساته تقديم مقترحات وأفكار تسهم في تجديد وتطوير المؤسسات الحزبية، وفي مرحلة لاحقة المجتمع ككل.

بدوره أكد المهندس يونس رمضان مدير الشركة العامة للفوسفات والمناجم أن أقوال وأفعال وتوجيهات وسلوكيات الرفيق الأمين العام للحزب هي قاموس عملنا في المرحلة المقبلة من خلال التأكيد على الإيجابيات وتصحيح السلبيات التي كانت سائدة في الفترة السابقة، وعلينا العمل على تجاوزها بشكل واقعي ومنطقي لنصل إلى بر السلامة، مضيفاً: إن مسؤوليات تنفيذ كل ماورد من توجيهات بالشكل الصحيح كفيلة بأن نرتقي لمستوى الطموح الوطني من خلال إنجاز الانتخابات الحزبية والحرص على إلغاء التعيين، لما له من آثار سلبية على الرفاق الحزبيين واختيار الأشخاص القادة القادرين على تحمل المسؤولية، وتقديم أفكار ورؤى جديدة لكل المفاصل الحزبية بما يتطابق مع الحاجة الوطنية العليا.

من جانبه المهندس إسماعيل إسماعيل مدير الموارد المائية أكد أن مضامين كلمة الرفيق الأمين العام هي منهاج للعمل الحزبي بالمرحلة القادمة بما تحمله من توجهات واضحة ساعية إلى تحسين الواقع الحالي لعمل الحزب، والارتقاء به بصورة دائمة لمستويات تلبيي تطلعات جماهير الحزب وكل أبناء الوطن.

وفضل إسماعيل الانتخابات الحزبية بالمقارنة مع آلية التعيين التي كانت متبعة سابقاً فالانتخابات تسمح للرفاق الحزبيين باختيار الأقدر لتحمل المسؤولية، ويفترض أن يحمل أفكار وقيم الحزب النبيلة حتى يحظى بقبول الأغلبية عموماً، مؤكداً على ضرورة تشكيل لجان رفيعة المستوى وتتحلى بكامل الموضوعية لمراقبة العمليات الانتخابية بعيداً عن أي مظاهر لا حزبية.