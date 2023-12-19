مقتل ضابط وإصابة آخر إثر تحطم طائرة شمال العراق

بغداد-سانا

أعلنت وزارة الدفاع العراقية مقتل ضابط وإصابة آخر إثر تحطم طائرة بسبب خلل فني في منطقة طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين شمال العراق.

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية أنه أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات مساء الاثنين، حدث خلل فني بإحدى الطائرات، ما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة.

وأضافت الوزارة: إن الحادث تسبب باستشهاد ضابط برتبة عقيد وإصابة ضابط آخر برتبة نقيب.