مقتل أكثر من 110 أشخاص نتيجة زلزال في الصين

بكين-سانا

لقي أكثر من 110 أشخاص مصرعهم، جراء زلزال بقوة 6.2 درجات ضرب قاطعة غانسو بالقرب من الحدود مع مقاطعة تشينغهاي شمال غرب الصين.

ونقلت شبكة التلفزيون الرسمية “سي سي تي في” عن هيئة الإغاثة من الكوارث في غانسو قولها: إن الزلزال العنيف أسفر عن سقوط مئة قتيل وعشرات الجرحى في هذه المقاطعة.

وأضافت الشبكة: إنه في مدينة هايدونغ بمقاطعة تشينغهاي أسفر الزلزال عن سقوط 11 قتيلاً وأكثر من مئة جريح.

من جهتها، قالت وكالة شينخوا الرسمية: إن الزلزال خلف أضراراً مادية جسيمة بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكان إلى الهروب إلى الشوارع، إضافة إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن بعض القرى، مشيرةً إلى أن السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، فيما أظهرت مقاطع فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سقوفاً منهارة وحطاماً على الطرق.

إلى ذلك، دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى بذل كل الجهود الممكنة في عمليات البحث والإنقاذ.