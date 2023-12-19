منتخبنا الوطني ثالثاً في بطولة كأس العالم لفروسية الرماية

المحرر الرياضي

حقق منتخبنا الوطني المركز الثالث في بطولة كأس العالم لفروسية الرماية من على صهوة الجواد التي استضافتها مدينة العُلا في المملكة العربية السعودية على مدى ثلاثة أيام واختتمت منافساتها مساء أمس، ومثل فرسان نادي الشرطة منتخبنا الوطني في البطولة.



البطولة شهدت مشاركة كبيرة من دول ( سورية – كندا – إندونيسيا – تركيا – أميركا – إيران – السعودية – الكويت – كازاخستان – منغوليا – تايلاند) والتي تأهلت بعد أن خاضت تصفيات طويلة منذ بداية العام، وسط مستويات قوية في هذا الاختصاص الصعب حيث ضم منتخبنا الوطني كلاً من الفرسان: أحمد فارس ، وليد خواجكية ، شروق المصري بقيادة الفارس العقيد محمود المصري.

الفارس العقيد محمود المصري كابتن فرسان الشرطة أكد أن رياضة فروسية الرماية من على صهوة الجواد تعتبر من أنشطة الفروسية التراثية الأصيلة وهي رياضة تتطلب تمتع الفارس بمهارة الرماية إلى جانب مهارة الفروسية وتجري الرماية بواسطة القوس التقليدي الذي يعتمد على مهارة الرمي الغريزي حيث لا عدسة تساعد الرامي في المطابقة والتسديد، مشيراً إلى أن الرماية تتم على أهداف متعددة ومختلفة من حيث الحجم وبعد المسافة عن الفارس الرامي وتموضع الارتفاع، وتظهر البراعة بالرماية كونها تتم من على صهوة الجواد الذي يعدو بسرعة كبيرة بحيث يقطع مسافة الـ100 متر بزمن وسطي يبلغ ثماني ثواني وهذا يتطلب توازناً وثباتاً كبيراً لدى الفارس إضافة إلى سرعة ودقة التصويب وهو ليس بالأمر السهل.