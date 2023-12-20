الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يؤدي اليمين الدستورية أميراً للكويت

الكويت-سانا أدى الشيخ مشعل الأحمد اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي أميراً للبلاد، خلفاً لشقيقه الأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وذكرت وكالة الأنباء الكويتية “كونا”، أن رئيس مجلس الأمة الكويتي أحمد عبد العزيز السعدون كان وجه دعوة لعقد جلسة خاصة اليوم لأداء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية بناء على طلب الحكومة. وكان مجلس الوزراء الكويتي نادى بالشيخ مشعل أميراً للبلاد بعد وفاة الشيخ نواف الأحمد يوم السبت الماضي.

وفي وقتٍ لاحق، أعلن الديوان الأميري الكويتي قبول استقالة الحكومة الكويتية برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح.

كما نقلت “كونا” عن نص أمر أميري أنه “تقبل استقالة أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة”.

وكانت الكويت أصدرت في التاسع من نيسان الماضي مرسوماً أميرياً بتشكيل حكومة جديدة في البلاد برئاسة أحمد نواف الأحمد الصباح.