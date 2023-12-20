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20-ديسمبر-2023
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العدد 17577 الخميس 21-12-2023
إقرار تشكيل اللجنة العليا المكلّفة بالإشراف على الانتخابات الحزبية
نشرة الإعلانات العدد 1042 / الخميس 21-12-2023/12 صفحة
الرئيس الأسد يصدر قراراً بزيادة نسبة علاوة الطيران للضباط الطيارين
بوتين: القوات الأوكرانية تستهدف المدنيين والمسؤولين والشخصيات العامة في روسيا
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العدد 17577 الخميس 21-12-2023
بشار المحمد
20-ديسمبر-2023
العدد 17577 الخميس 21-12-2023
إقرار تشكيل اللجنة العليا المكلّفة بالإشراف على الانتخابات الحزبية
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