المحكمة العليا في كولورادو تقضي بعدم أهلية ترامب لتولي الرئاسة

واشنطن-سانا

قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية يوم الثلاثاء، بعدم أهلية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية التمهيدية في هذه الولاية العام المقبل، لدوره في هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس “الكابيتول” في السادس من كانون الثاني عام 2021.

وذكرت “رويترز” أن هذا الحكم يجعل ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأمريكي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في تمرد من تولي المنصب.

وعلى الرغم من أن هذا الحكم ينطبق فقط على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية في الخامس من آذار، فمن المرجح أن تؤثر نتيجته أيضاً على وضع ترامب في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من تشرين الثاني.

وكانت مجموعة من الناخبين في كولورادو رفعت الدعوى وطالبت باستبعاد ترامب لتحريضه أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لعرقلة نقل السلطة إلى الديمقراطي جو بايدن بعد انتخابات 2020.

ووصفت حملة ترامب أن قرار المحكمة معيب وغير ديمقراطي، مؤكدة أنها ستطعن في الحكم، فيما اعتبر أحد محامي ترامب أن أعمال الشغب في مبنى الكابيتول لم تكن خطيرة بما يكفي لوصفها بأنها تمرّد، وأن تصريحات ترامب لمؤيديه في واشنطن في ذلك اليوم كانت محمية بموجب حقه في حرية التعبير.