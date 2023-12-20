خاجي يطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في سورية

طهران-سانا

حذّر كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي من التداعيات السلبية للاعتداءات الصهيونية بحق سورية على السلام والاستقرار في المنطقة.

ونقلت وكالة “إرنا” الإيرانية للأنباء عن خاجي قوله خلال مباحثاته عبر الفيديو مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سورية غير بيدرسون: إن أسباب الاعتداءات الصهيونية على سورية تنجم عن طبيعة كيان الاحتلال القائمة على العدوان.

وطالب خاجي المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عملية لتحسين الوضع الإنساني والاقتصادي في سورية.

كما أدان خاجي الجرائم الصهيونية التي تستهدف قطاع غزة، مطالباً باتخاذ خطوات عملية في سياق وقف هذا العدوان.