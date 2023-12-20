عشرات الشهداء والجرحى في غزة.. والاحتلال يقرّ بمقتل ضابطين خلال الاشتباكات مع المقاومة

إلى ذلك استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين إثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 75 على قطاع غزة المنكوب، حيث قصف الاحتلال بكثافة بالطيران والمدفعية منازل في جباليا شمال القطاع وفي خان يونس ومخيم الشابورة في رفح جنوبه ودير البلح وسطه وأحياء التفاح والدرج والشيخ رضوان في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات معظمهم أطفال ونساء.

وتواصل قوات الاحتلال حصار عدة منازل وسط غزة وأعدمت 13 شخصاً من عائلة واحدة أمام أعين الأطفال والنساء، وسط مناشدات من الأهالي للصليب الأحمر والمؤسسات الدولية للتدخل العاجل وإنقاذ الجرحى وإخلاء المحاصرين.

وقصف الاحتلال دير اللاتين وبيت راهبات الأم تيريزا في غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة 10 فلسطينيين، فيما قصفت زوارقه الحربية شواطئ خان يونس والمنطقة الوسطى.

وأوضح المكتب الإعلامي في غزة أن الوضع الإنساني في القطاع كارثي ويتجه نحو الهاوية، وسط استمرار تدهور الأوضاع المعيشية، مشيراً إلى أن أكثر من مليون و800 ألف فلسطيني أصبحوا نازحين خارج منازلهم، وجميع أهالي القطاع البالغ عددهم نحو مليونين و400 ألف يعيشون ظروفاً إنسانية صعبة وغير مسبوقة من الشقاء، ويعانون في تأمين الغذاء والدواء والماء الصالح للشرب.

واستشهد 19667 وجرح أكثر من 52500، إضافة لآلاف المفقودين خلال عدوان.