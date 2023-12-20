20-ديسمبر-2023
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أخبارصحيفة البعث

ماليزيا تمنع شركة شحن إسرائيلية من الرسوّ في موانئها

بشار المحمد

كوالالمبور-سانا   

أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم أن بلاده ستمنع شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” من الرسو في أي من موانئها.

ونقل موقع RT عن رئيس الوزراء قوله في بيان: هذا القرار هو ردّ على تصرفات “إسرائيل” التي تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية والقوانين الدولية.

وأشار إبراهيم إلى أن مجلس الوزراء سمح عام 2002 للسفن المملوكة لهذه الشركة بالرسو في ماليزيا، إلا أن الحكومة الحالية قرّرت إلغاء جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة، وتتصاعد الإجراءات العقابية من قبل عدة دول في العالم ضدّ الاحتلال الإسرائيلي على خلفية مجازره المستمرة وعدوانه المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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