وزير النفط يبحث مع سفير بيلاروس تعزيز التعاون المشترك

دمشق-سانا

بحث وزير النفط والثروة المعدنية الدكتور فراس قدور مع سفير جمهورية بيلاروس بدمشق يوري سلوكا سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الثروة المعدنية.

وأكد الوزير قدور أهمية تفعيل التعاون المشترك والتبادل مع الجانب البيلاروسي وخاصة موضوع تزويد سورية بمعدات وآليات ثقيلة تحتاجها القطاعات النفطية والإنشائية المختلفة بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.

وناقش الجانبان آليات تنفيذ الاتفاقات الموقعة بين الجانبين في مجال عمل وزارة النفط وتذليل الصعوبات التي تعيق التقدم فيها.

حضر الاجتماع معاونو وزيري النفط والأشغال العامة والإسكان والمديرون المعنيون .