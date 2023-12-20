بوتين: القوات الأوكرانية تستهدف المدنيين والمسؤولين والشخصيات العامة في روسيا

من جانب آخر، أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن البعض يخطط لاستغلال الوضع في غزة بهدف إثارة حرب كبرى في منطقة الشرق الأوسط، داعياً إلى حل القضية الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي.

وقال لافروف في افتتاح الدورة السادسة لمنتدى التعاون الروسي- العربي على مستوى وزراء الخارجية في مراكش: إن بعض الدول والقوى الخارجية لا تتوانى عن استخدام أحداث قطاع غزة لتحقيق مصالحها الخاصة، كما فعلت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الشرق الأوسط على مدى الـ 20 عاماً الماضية ما كان سبباً لتقويض سيادة بعض الدول وخلف مئات الآلاف من الضحايا، فضلاً عن تدفق اللاجئين وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

من جهةٍ ثانية، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تكامل روسيا وبيلاروس وتنميتهما سيكونان الرد الأمثل على سياسات دول الناتو وأنشطتها العدوانية. وأشارت زاخاروفا إلى الواقع السلبي داخل حلف الناتو، مثل عدم انسجام الأعمال بين من يدعون أنهم حلفاء، وعدم وجود التضامن فيما بينهم، ولفتت إلى الأزمة الاقتصادية والمواجهات الداخلية في كل دولة من دول الحلف، متوقعة أن “التوترات الداخلية في الناتو ستزداد، ونضيف إلى ذلك الاتحاد الأوروبي أيضاً الذي أصبح تابعاً للحلف ولعقليته العدوانية”. وشدّدت على أن الغرب يتبع النهج العدائي ليس فقط تجاه روسيا وبيلاروس وفنزويلا والصين، وأن هذه قضية هيكلية وهم سيكنون نفس الكراهية ونفس العداء في أي حال، حتى إذا دار الحديث عن المنافسة وليس عن الخطر. وعلى المقلب الآخر، أكد زعيما مجلس الشيوخ الأميركي أن إقرار حزمة المساعدات المخصصة لأوكرانيا، والبالغة قيمتها 61 مليار دولار لن يحصل هذا العام، وذلك على الرغم من إلحاح البيت الأبيض على المشرعين بسرعة إقرارها. وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في المجلس السيناتور تشاك شومر وزعيم الأقلية الجمهورية فيه ميتش ماكونيل في بيان مشترك: إن المفاوضين ما زالوا يعملون على بضع مسائل، وبالتالي فإن إقرار هذه الحزمة لن يتم قبل مطلع العام المقبل.

وفي شأن متصل، ميدانياً أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه تم خلال يوم الثلاثاء على محور كوبيانسك التصدي لـ5 هجمات، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 40 جندياً، وعلى محور كراسنوليمان صدت القوات الروسية ثلاث هجمات، وفقد العدو ما يصل إلى 180 جندياً، وفي اتجاه جنوب دونيتسك ضربت القوات الروسية نقاط تمركز القوات البشرية للقوات الأوكرانية بالقرب من قرى يليزافيتوفكا وفلاديميروفكا ونوفوميخايلوفكا، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 110 جنود.