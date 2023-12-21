احتفالية تعريفية للأطفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد في مكتبة الأطفال العمومية

اللاذقية – مروان حويجة

أقامت جمعية مكتبة الأطفال العموميّة احتفالية تعريفية للأطفال بعيد الميلاد المجيد في مقّر المكتبة الرئيسي وفي فرعها في حيّ بسنادا بمدينة اللاذقية، وعن هذه الاحتفالية ذكرت لـ ” البعث ” مديرة مكتبة الأطفال العمومية فاطمة شحرور أنّ جمعية مكتبة الأطفال العمومية تحرص على الاحتفال بكافة المناسبات الوطنيّة والدينيّة إيماناً منها بأهمية دورها المجتمعي المكمّل للأسرة في تعريف الطفل بهذه المناسبات وطقوسها والاحتفال بها ، ومنها احتفالات عيد الميلاد المجيد، والتي لا تقتصر على كونها مناسبة دينية فحسب، بل هي من التقاليد الثقافيّة التي تعزّز مشاعر الحب والفرح والتسامح بمشاركة الأهل والأصدقاء لأطفالهم ضمن أرجاء المكتبة التي تشكّل البيت الدافئ والآمن للطفل والأسرة .

وأوضحت شحرور أنّ الجمعيّة تقيم هذا العام احتفالاتها المميّزة في مركزها الرئيسي الكائن في مبنى دار الأسد للثقافة، وفي مركز ضاحية بسنادا، ومركز الطفولة المجتمعي، حيث تضمنت الاحتفاليات تعريف الأطفال بعيد الميلاد المجيد وطقوس الاحتفال به. ولفتت إلى أنّه في النشاط الفنّي قام الأطفال بإضافة لمساتهم الجميلة لتلوين أقنعتهم المميّزة التي تحمل ملامح العيد وتفاصيله الجميلة، كما تفاعلوا بفرح غامر مع مجموعة من الأغاني الطفولية الخاصة بالمناسبة بمشاركة الأهل والحاضرين، وكان ختام الاحتفالية – تضيف شحرور – بزيارة بابا نويل ومشاركته للأطفال الفرح وتوزيعه الهدايا عليهم جميعاً، مشيرةً إلى القيمة الكبيرة ثقافياً واجتماعياً وتربوياً لمثل هذه الأنشطة النوعيّة التفاعلية، حيث تجسّد الاحتفاليات، وبشدّة أجمل معاني الحبّ والعطاء بين جميع الأطياف لمستقبل واعد مليء بالمحبة والأمان .