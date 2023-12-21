الاحتلال ارتكب 1700 مجزرة في غزة.. ويقرّ بمقتل وإصابة 11 من جنوده

بالتوازي، هجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي أهالي منطقة واسعة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة المنكوب، وبين المكتب الإعلامي في غزة أن أكثر من 111 ألف نسمة كانوا يقطنون هذه المنطقة قبل عدوان الاحتلال على القطاع، ونزح إليها نحو 141 ألف فلسطيني منذ بدء العدوان يعيشون حالياً في 32 مخيماً.

من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية أن شمال قطاع غزة أصبح بدون مستشفيات قادرة على العمل في ظل نقص الوقود والأطقم الطبية والإمدادات الصحية. في أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تلقى تقارير تفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت قبل أيام ما لا يقل عن 11 فلسطينياً أعزل، فيما يمكن تصنيفه “جريمة حرب” في قطاع غزة، موضحاً أن عمليات القتل نفذت في حي الرمال في مدينة غزة هذا الأسبوع، وذلك بعد اعتقال هؤلاء الأشخاص.