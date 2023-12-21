رئيس كوريا الديمقراطية يؤكد الدفاع عن البلاد بحزم دون تردد

بيونغ يانغ- سانا

أكد رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون أن القوات المسلحة ستدافع عن سيادة البلاد بحزم ومن دون أي تردد بمواجهة أي اعتداءات خارجية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية عن جونغ أون قوله خلال اجتماع مع هيئة الصواريخ التابعة للجيش: إن التدريب العسكري الأخير على إطلاق صاروخ باليستي دليل على عزم القوات المسلحة لكوريا الديمقراطية الدفاع عن سيادة البلاد دون تردد، بما في ذلك شن هجوم نووي إذا استخدم العدو أسلحة نووية في أي هجوم ضدنا.

وهنأ جونغ أون عناصر سلاح الصواريخ على نجاح تجربة الإطلاق وتحقيق الهدف منها، مؤكداً أنه لا يمكن ضمان الحقوق السيادية لأي دولة إلا من خلال القوة.

ولفت إلى أن الاختبار الأخير أظهر قدرة الجيش العالية على التحرّك والهجوم السريع، داعياً إلى بذل الجهود لتعزيز كفاءة الصواريخ القتالية.

وكان الجيش الكوري الديمقراطي اختبر يوم الثلاثاء، بنجاح إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ 18 يعمل بالوقود الصلب، حيث حلق لمسافة 1002 كيلومتر، وأصاب الهدف المحدد بدقة في المياه المفتوحة قبالة البحر الشرقي لكوريا.