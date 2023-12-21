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22-ديسمبر-2023
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نشرة الإعلانات العدد 1043 / الجمعة 22-12-2-23/ 3 صفحات
العدد 17578 الجمعة 22-12-2023
الاحتلال ارتكب 1700 مجزرة في غزة.. ويقرّ بمقتل وإصابة 11 من جنوده
بمشاركة سورية… افتتاح أعمال الدورة العادية للجنة الدائمة للإعلام العربي في طرابلس
البرلمان الكوبي يجدّد دعمه للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره
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العدد 17578 الجمعة 22-12-2023
بشار المحمد
21-ديسمبر-2023
العدد 17578 الجمعة 22-12-2023
الاحتلال ارتكب 1700 مجزرة في غزة.. ويقرّ بمقتل وإصابة 11 من جنوده
نشرة الإعلانات العدد 1043 / الجمعة 22-12-2-23/ 3 صفحات
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