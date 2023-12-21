المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات العدو المستحدثة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة
بيروت-سانا
استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية مواقع العدو الإسرائيلي في مستوطنتي دوفيف وأفيفيم، وجاء في بيان للمقاومة أنه دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة ورداً على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية استهدف رجال المقاومة ظهر الخميس، مستوطنتي دوفيف وأفيفيم بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيهما إصابات مؤكدة.
وأكدت المقاومة أنها لن تتهاون إطلاقاً بالمساس بالمدنيين ولن تسمح باستباحة القرى والبلدات، وسترد على أي اعتداء بضرب المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.
وأعلنت المقاومة في بيان آخر استهداف تجمعات العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، ومراكز تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي بهجوم جوي بثلاث مسيّرات انقضاضية دفعة واحدة والأسلحة الصاروخية والمدفعية، محققة أهدافها بدقة.
وفي وقتٍ سابق، استهدفت المقاومة مستوطنة كريات شمونة وأحراج برانيت شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ، مؤكدة أنها لن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية.
وأعلنت المقاومة أيضاً استهداف إحراج برانيت برماية صواريخ حارقة رداً على قيام العدو بإحراق حرج الراهب.
في سياق متصل استهدف طيران الاحتلال منزلاً في بلدة كفركلا جنوب لبنان بثلاثة صواريخ، وأطلق قنابل حارقة على أحراش جبل اللبونة والعلام وعلما الشعب.
كما قصفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدات يارون وعيتا الشعب ومارون الراس وعيترون. واستشهدت مواطنة لبنانية، وأصيب زوجها بجروح إثر قصف للعدو على بلدة مارون الراس في جنوب لبنان.
ووفقاً للوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام استهدفت قوات الاحتلال المتمركزة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة الأحياء السكنية في بلدة مارون الراس بالقصف المدفعي، وأصيب منزل أحد المواطنين إصابة مباشرة، ما أدى إلى استشهاد زوجته وإصابته بجروح، وهما في العقد الثامن من العمر.