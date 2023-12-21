المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعات ‏العدو المستحدثة في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة الوطنية اللبنانية مواقع العدو الإسرائيلي في مستوطنتي دوفيف وأفيفيم، وجاء في بيان للمقاومة أنه دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى والمنازل المدنية استهدف رجال المقاومة ظهر الخميس، مستوطنتي دوفيف وأفيفيم بالأسلحة المناسبة، وأوقعوا فيهما إصابات مؤكدة.

وأكدت المقاومة أنها لن تتهاون إطلاقاً بالمساس بالمدنيين ولن تسمح ‏باستباحة القرى والبلدات‏، وسترد على أي اعتداء بضرب المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة.

وأعلنت المقاومة في بيان آخر استهداف تجمعات ‏العدو المستحدثة خلف مواقعه في مزارع ‏شبعا اللبنانية المحتلة، ومراكز تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي بهجوم جوي ‏بثلاث مسيّرات انقضاضية دفعة واحدة والأسلحة الصاروخية والمدفعية، محققة أهدافها ‏بدقة.

وفي وقتٍ سابق، استهدفت المقاومة مستوطنة كريات شمونة وأحراج برانيت شمال فلسطين المحتلة بالصواريخ، مؤكدة أنها لن تتهاون في الدفاع عن القرى والبلدات اللبنانية.