بمشاركة سورية… افتتاح أعمال الدورة العادية للجنة الدائمة للإعلام العربي في طرابلس

طرابلس-سانا

بمشاركة سورية افتتحت في العاصمة الليبية طرابلس أعمال الدورة العادية المئة للجنة الدائمة للإعلام العربي، بحضور وفود جميع الدول العربية، ومثل سورية معاون وزير الإعلام أحمد ضوا.

وتضمن جدول الأعمال مناقشة العديد من الملفات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والعدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني.

وقدّم الوفد السوري ثلاثة اقتراحات حول تغطية وسائل الإعلام العربية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تمحورت حول تبني حملة إعلامية تدعو إلى وقف العدوان الصهيوني وليس إلى هدن إنسانية، إضافة إلى تبني ملفات قانونية وسياسية تدعو إلى محاكمة الكيان الصهيوني أمام المحاكم الدولية وتسليط الضوء على عمليات التقييد التي تضعها بعض وسائل الإعلام الدولية على المواد الإعلامية التي تفضح وتكشف جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أكد معاون وزير الإعلام ضرورة الدفع بخطة التحرك العربي الإعلامية على المستوى العالمي في ظل الظروف الإقليمية والدولية.

وأشار ضوا إلى جرائم الاحتلال الأميركي واستمراره بنهب وسرقة النفط السوري، داعياً وسائل الإعلام العربية إلى فضح هذه الجريمة الأميركية عبر تناول تأثيراتها الإنسانية على الشعب السوري.

وفي نهاية الجلسة تم اعتماد عدد من بنود جدول الاجتماع المتعلقة بالتنمية المستدامة والإعلام البيئي وتعظيم دور المرأة العربية في وسائل الإعلام وميثاق الشرف الإعلامي وتوظيف التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في الإعلام العربي ومدى تأثيره على العنصر البشري، إضافة إلى وضع استراتيجية موحدة للتعامل مع جميع شركات الإعلام الدولية.

ومن المقرّر أن تصدر توصيات عن الاجتماع في الجلسة المسائية.