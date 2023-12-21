تحضيرات لإطلاق النادي الاجتماعي السوري والمدرسة السورية الدولية في مسقط

مسقط-سانا

تستمر التحضيرات لإطلاق النادي الاجتماعي السوري والمدرسة السورية الدولية في العاصمة العمانية مسقط.

وخلال اجتماع موسّع مع أبناء الجالية السورية في سلطنة عمان وسفير سورية لدى سلطنة عمان الدكتور إدريس ميّا تم استعراض التحضيرات الجارية لإطلاق النادي الاجتماعي السوري بعد صدور قرار بشأنه من وزارة التنمية الاجتماعية العمانية إلى جانب تأسيس المدرسة السورية الدولية في مسقط والتي تدرس المنهاج المعتمد في سورية.

وأوضح ميا أن من شأن ذلك تقديم خدمة كبيرة لأبناء الجالية، مشيراً إلى أن القرار السوري بالسماح لكل من يرغب من المواطنين العمانيين بزيارة سورية والحصول على التأشيرة من المنافذ الحدودية لاقى ارتياحاً كبيراً من الجانب العماني.

وبين ميا أن هذه الخطوة جاءت تنفيذاً لتوصيات اللجنة الحكومية المشتركة التي عُقدت في مسقط يومي الـ 12 والـ 13 من تموز الماضي، والقيام بكل ما من شأنه الارتقاء بعلاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والسياحي بين الجانبين لمستوى علاقاتهما السياسية المميزة.

وتم خلال اللقاء تكريم عدد من أبناء الجالية الذين كانت لهم مساهمات مهمة خلال الفترة الفائتة.