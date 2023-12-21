وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يبحث الواقع التمويني في حمص 

حمص-سانا

ناقش وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي اليوم مع مديري التجارة الداخلية، المخابز، العمران، السورية للتجارة، فرع مؤسسة الحبوب في حمص واقع العمل والصعوبات والحلول المقترحة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المجتمعون على ضرورة تزويد مطحنة الوليد بالآلات حتى تعود للعمل وذلك بالتشاركية والتعاون مع القطاع الخاص، وتحسين نوعية الخبز المنتج وآلية إيصاله للمواطنين بالشكل الأمثل وتزويد فرع المخابز بسيارات النقل وإيجاد منافذ بيع في سوق الهال.

وشدّد الوزير خلال الاجتماع على متابعة العمل بشكل دؤوب وضبط الأسعار والرقابة الصحية بالتزامن مع حلول أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية والعمل لضمان انسياب السلع في الأسواق وتشديد الرقابة على الأسواق.

بدوره أكد محافظ حمص نمير مخلوف على دور صالات السورية للتجارة بالتدخل الإيجابي وتوفير مختلف المواد الأساسية بأسعار أقل من الأسواق بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وفي تصريح لوسائل الإعلام في نهاية جولة على عدد من صالات السورية للتجارة والمخابز، أكد الوزير على أهمية تطوير العمل بالقدر المستطاع ضمن الموارد المتاحة لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.