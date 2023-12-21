22-ديسمبر-2023
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أخبارصحيفة البعث

عبد اللهيان يستعرض مع نظيره العماني الأوضاع في المنطقة والعلاقات الثنائية

بشار المحمد

طهران-سانا   

أدان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضدّ الشعب الفلسطيني، محملاً الولايات المتحدة المسؤولية بسبب دعمها الكامل لتنفيذ الإبادة الجماعية الصهيونية في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” أن عبد اللهيان استعرض خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي آخر مستجدات الوضع في فلسطين والعلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أشار الوزيران إلى اللقاءات والاتصالات المنتظمة على مختلف المستويات، وقيما الاتفاقات المنجزة بين الجانبين بالإيجابية مع ضرورة وضعها موضع التنفيذ.

بدوره دعا وزير خارجية سلطنة عمان الى توسيع العلاقات الاخوية بين البلدين، مشدداً على ضرورة وقف إطلاق النار المستدام وإرسال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى قطاع غزة واتخاذ إجراءات مؤثرة من قبل الأسرة الدولية في هذا الخصوص.

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