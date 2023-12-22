بوتين وعباس يؤكدان ضرورة وقف العدوان على غزة واستئناف التسوية

موسكو-الأرض المحتلة – سانا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التطورات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان اليوم: إن “بوتين أبلغ عباس بالخطوات التي اتخذها الجانب الروسي لتسهيل تهدئة الأوضاع وضمان إيصال المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المحتاجين في قطاع غزة، وأكد استمرار دعم روسيا أهالي القطاع بالسلع الأساسية بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية”. وأوضحت الرئاسة أن الجانبين أكدا “أهمية إنهاء سفك الدماء واستئناف عملية التسوية في الشرق الأوسط على الأساس القانوني الدولي المعترف به، والذي ينص على إنشاء دولة فلسطين على حدود عام 1967”.

إلى ذلك، استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين اليوم جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ 77 على قطاع غزة المنكوب.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن عشرات الفلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون، جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي ومدفعيته منازل شرق ووسط مدينة خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد 7 فلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون جراء غارات مكثفة على مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منطقة الجرن في جباليا شمال قطاع غزة.

كما استشهد 25 فلسطينياً وأصيب العشرات جراء قصف الاحتلال منازل في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء في البلدة ومخيمها خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى 46 شهيدا والعشرات من الجرحى.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أنه تلقى عشرات الاتصالات عن قصف منزل في منطقة النزلة في جباليا، ووجود أعداد من الشهداء والجرحى لكن لم تتمكن أي من طواقم الإسعاف أو فرق الإنقاذ من الوصول إليهم بسبب كثافة القصف الإسرائيلي.

من جانبها أعلنت وزارة صحة السلطة الفلسطينية ارتقاء 390 شهيداً و734 جريحاً في غزة خلال الساعات الـ 48 الماضية التي توقفت فيها الاتصالات بالقطاع ليرتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من شهر تشرين الأول الماضي وحتى الآن إلى 20057 شهيداً و53320 جريحاً، 70 بالمئة منهم من النساء والأطفال.