توقيع مذكرة تفاهم بين سورية وروسيا في مجال مكافحة تداعيات الحالات الطارئة

وقال سفير سورية لدى روسيا الدكتور بشار الجعفري: “تأتي هذه المناسبة تتويجاً للجهد الذي بذلناه على مدى عام ونصف العام، لذلك نحن سعداء لأننا توصلنا إلى هذه النتيجة التي من شأنها أن تعزز آفاق التعاون الثنائي بين بلدينا وتزيد من فعالية وقدرة الدفاع المدني في سورية على مواجهة الكوارث وحالات الطوارئ التي يجب الحد من آثارها”.

وأوضح الجعفري أن سورية وروسيا تعملان سوية على رفع آفاق التعاون الثنائي لأقصى حد وفقاً لتوجيهات رئيسي البلدين بشار الأسد وفلاديمير بوتين، معرباً عن تقديره لاهتمام الأكاديمية بالطالب السوري الذي يمضي تحصيله العلمي في الأكاديمية ليعود إلى الوطن ويدرب زملاءه في سورية.

وأكد الجعفري التطلع إلى تعزيز التعاون بما يشمل أيضاً تزويد سورية بالمعدات الضرورية للدفاع المدني، والتي حالت العقوبات الغربية دون استيرادها، ولا سيما سيارات الإطفاء والآليات الثقيلة التي اتضحت الحاجة الضرورية لها عقب كارثة الزلزال.

بدوره أوضح رئيس أكاديمية الطوارئ الروسية فياتشسلاف بودكو في كلمته أن الأكاديمية وفي إطار نشاطها الدولي تقوم بالتعاون مع 30 مؤسسة أجنبية، وأنها على مدى 90 عاماً قامت بتدريس وتدريب طلاب الضباط والطلاب بمختلف الاختصاصات، بما في ذلك الطلاب الذين يقومون بعمليات الإطفاء والإنقاذ ليس في روسيا فقط وإنما في البلدان الأجنبية أيضاً، وبين بودكو أن التعاون في المجال التعليمي بين سورية وروسيا يستمر منذ أكثر من عام، معرباً عن استعداد الأكاديمية لاستقبال المزيد من الطلاب السوريين في العام المقبل.

من جهته اعتبر مدير إدارة النشاط الدولي في وزارة الطوارئ الروسية أوليغ كوزنيتسوف أن توقيع مذكرة التفاهم سيسهم في تعزيز التعاون في مجال إزالة تداعيات الكوارث والحالات الطارئة في البلدين، لافتاً إلى أن هذا العام كان عاماً مكثفاً للتعاون بين الجانبين، إضافة إلى رفع عدد الطلاب الراغبين بالدراسة في أكاديمية الطوارئ الروسية إلى عشرة طلاب سوف يلتحقون بها قريباً.

وأعرب الطالب سلطان عبد الرزاق الكلاس عن طموحاته في أن يكون أول طالب سوري يدرس هندسة علوم الإطفاء ومكافحة الحرائق وأن ينقل هذه التجربة المفيدة إلى سورية، وأوضح الكلاس أن مدة الاختصاص خمس سنوات وتعادل درجة الماجستير، موجها شكره لإدارة الأكاديمية وكادرها التدريسي على الجهود التي يبذلونها للمساعدة في التمكن من الطرق العلمية والتطبيقية التي يستخدمونها في إعداد الكوادر.