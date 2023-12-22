قمة في الدوري الكروي الممتاز بين الفتوة وجبلة.. فلمن سيكون الحسم؟

المحرر الرياضي

تنطلق اليوم مباريات الأسبوع العاشر وما قبل الأخير من مرحلة ذهاب الدوري الكروي الممتاز في ست محطات أهمها مباراة ملعب الجلاء بين الفتوة متصدر الدوري ووصيفه جبلة، كما يلعب حطين ثالث الترتيب مع الوثبة في اللاذقية ويحل تشرين ضيفاً على الكرامة في مباراة جميلة تحمل عبق الماضي، ويلعب في حلب أهلي حلب مع الطليعة، ويستقبل الساحل فريق الجيش في طرطوس، والوحدة يواجه الحرية على ملعب الفيحاء في دمشق.

الأنظار تتجه إلى ملعب الجلاء لمواكبة أهم المباريات في مرحلة الذهاب بين المتصدر ووصيفه، الفتوة يبتعد عن جبلة بفارق خمس نقاط وهو يسعى لتوسيع الفارق من أجل أن يدخل الإياب براحة تامة منفرداً بالصدارة، بينما نجد أن جبلة سيكون تركيزه على تقليص الفارق من خلال الفوز حتى تبقى آماله كبيرة بالمنافسة وليكون دائماً على مقربة من المتصدر ومطارد له، ميزان المباراة قد يكون لمصلحة الفتوة الذي لم يخسر حتى الآن وهو يملك تشكيلة تعتبر مثالية على مستوى الدوري، بينما لم يحقق جبلة المطلوب في المباريات التي خاضها خارج أرضه وهو اليوم يسعى لتغيير هذه الصورة، في الموسم الماضي فاز الفتوة في الذهاب بهدف وتعالا في الإياب بهدف لمثله.

حطين والوثبة شريكان في الهم وقد تعثرا في المباريات الأخيرة لذلك ستكون المباراة بينهما للخروج من عنق النتائج السلبية إلى نقاط الانتصار، وهذا سيكون مطلب حطين الذي يلعب على أرضه وبين جماهيره علّه يستعيد آمال المنافسة والبقاء بين الكبار، والكلام نفسه ينطبق على الوثبة الذي تراجع كثيراً بعد أن تصدر قائمة الكبار في مطلع الدوري، الوثبة فاز في الموسم الماضي على حطين بهدفين نظيفين وتعادلا في الإياب بلا أهداف.

الكرامة وتشرين بلقاء مثير وجميل هكذا هي صورة لقاءاتهما، الفريقان منتشيان بنتائج جيدة وهما يحاولان متابعة المسيرة، إدارة نادي الكرامة كرمت فريقها تحفيزاً للقاء اليوم وتشرين على الموعد بتقديم عرض يليق، فهل تصدق توقعات المراقبين برؤية لقاء جميل؟ الفريقان تعادلا في الموسم الماضي مرتين بلا أهداف.

في حلب يستقبل أهلي حلب ضيفه الطليعة في مباراة متناقضة بأهدافها، فالأهلي يريد تعويض خسارته أمام تشرين بفوز يرضي عشاقه ويحسن ترتيبه على سلم الدوري بينما يريدها الطليعة استمراراً لانتصاراته، وقد يكون التعادل سيد الأحكام، في الموسم الماضي فاز أهلي حلب 3/2 في الذهاب، وفي الإياب تعادلا بلا أهداف.

وفي طرطوس يستقبل فريق الساحل ضيفه الجيش في لقاء مهم للفريقين من باب التعويض بعد تدني نتائجهما، الساحل صعب على أرضه، لكن الفوز عليه ليس بالأمر المستحيل، وسبق للجيش أن فاز على الساحل في موسم 2020/ 2021 بهدف نظيف ذهاباً و5/1 في الإياب.

أخر المباريات سيستضيفها ملعب الفيحاء في دمشق بين الوحدة والحرية وهما في المركزين الأخيرين، الوحدة أقرب للمباراة ويهمه الفوز بها للبدء بمرحلة جديدة مع مدرب جديد يمحو بها آثار نكساته المتتالية، الحرية مثخن بسيف العقوبات وقد يلعب مباراة يعبر فيها عن واقعه، في الموسم الأخير للحرية بالدوري الممتاز فاز الوحدة بالمباراتين بهدف وحيد.

يشار إلى أن الترتيب العام يتصدره الفتوة 23 نقطة، يليه جبلة 18 نقطة، ثم حطين والطليعة 16 نقطة، ثم تشرين 15 نقطة، الوثبة 12 نقطة، الكرامة 11 نقطة، أهلي حلب عشر نقاط، الجيش تسع نقاط، الساحل ثماني نقاط، الوحدة سبع نقاط، الحرية نقطة واحدة.