مسيرة تضامنية مع أهالي غزة في ريف دمشق

وشاركت في المسيرة التي انطلقت من جامع معاذ بن جبل مروراً بشوارع المخيم وصولاً إلى الساحة أمام مكتب حركتي الجهاد الإسلامي وفلسطين حرة، فعاليات أهلية واجتماعية وثقافية ودينية رفعوا خلالها الأعلام الوطنية السورية والفلسطينية وصور الشهداء، ورددوا العبارات التي تؤكد التضامن مع أهالي قطاع غزة وأن المقاومة السبيل الوحيد لإنهاء الاحتلال وتحرير الأرض وعودة الحقوق مهما بلغت التضحيات.

وندد المشاركون في بيان تلاه عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حسن عبد الحميد بجرائم الكيان الصهيوني العنصري من قتل وتدمير وتهجير وتنكيل بالشعب الفلسطيني، موجهين التحية لهذا الشعب وخاصة في قطاع غزة لصموده وبطولات مقاومته الباسلة بالرد على جرائم الاحتلال وإفشال مخططاته، ومشددين على الوقوف إجلالاً وإكباراً لأرواح الشهداء ولحرية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال الصهيوني.

ودعا المشاركون إلى توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة العدو الصهيوني وإفشال جميع المشاريع التي تستهدف تصفية القضية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.