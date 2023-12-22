وزير الأوقاف يبحث مع وزير الشؤون الإسلامية السعودي تطوير العلاقات بين المؤسستين الدينيتين في البلدين

كما تطرق الجانبان خلال جولتي مباحثات رسمية إلى التحديات التي تواجه المؤسسات الدينية الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي، وكيفية التعامل معها.

وعرض الوزير السيد التجربة السورية في المجال الديني، ولا سيما في مكافحة التطرف ومواجهة التكفير وشبهات المتشددين، من خلال التفسير الجامع وتأهيل الأئمة والخطباء وتطوير مناهج التعليم الشرعي وغيرها من خطوات عمل وزارة الأوقاف السورية.

بدوره الوزير السعودي تحدث عن أهمية وعراقة بلاد الشام ودورها الديني الوسطي، ودور العلماء في تحقيق الأمن والاستقرار لأوطانهم، مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين وأهمية تعزيزها في المجال الديني كما في سائر المجالات.

حضر المباحثات وكيل وكبار علماء وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية.