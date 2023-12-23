أبناء الحزب بطرطوس يأملون تجاوز السلبيات في الانتخابات

طرطوس- محمد محمود

عبرت شريحة واسعة من أبناء الحزب في المحافظة عن التفاؤل بالانتخابات القادمة ،معتبرين أنها بداية طريق لبناء جديد في هيكلية الحزب وبنيته التنظيمية عبر انتخابات تقدم قيادات حزبية أكثر حماساً، وتثبت دوره كحزب حاكم، ودوره مع المؤسسات والهيكليات التنظيمية الأخرى في الدولة.

واعتبر الكثير من أمناء الشعب والفرق الحزبية أن الانتخابات حالة صحية ومطلوبة لكن الاختلاف على نضوج التجربة بحسب المناطق، ووضع معايير ومحددات لتنفيذها، حيث رأت الرفيقة ندى محمد أمين شعبة برمانة المشايخ أن الانتخابات حالة صحية وطبيعية في الحزب، ولكنها حتى الآن لم تأخذ دورها كما يجب ولم تتبلور ونأمل أن تكون الإيجابيات في المرحلة القادمة بتطبيقها أكثر من سلبياتها، فالواقع يختلف لدينا من فرقة لفرقة، ونجد أنه كلما زادت نسبة الوعي ستكون هذه الانتخابات أكثر نجاحا وقدرة على تقديم قيادات فاعلة، والأهم من هذا كله هو المعايير المحددة التي سننتخب من خلالها لاسيما أن عدم وجود معايير التعيين أفضل من الانتخابات، مشددة على دور لجان الإشراف على الانتخابات في وضع القوائم والتعريف بالرفاق المشاركين فالكثير من رفاقنا لا يعرفون بعضهم، وفي النهاية فالانتخابات حالة صحية ونأمل أن نرى نتائجها الإيجابية في القريب العاجل.

من جهته اشار الرفيق عمار يوسف أمين سر الشعبة العمالية إلى مواكبة المرحلة القادمة بالوعي عند القاعدة الجماهيرية والشرائح التي ستقوم بعملية الانتخاب بعيداً عن المحسوبيات.