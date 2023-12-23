اتحاد الكتاب ينعي الشاعر محمد حسن العلي

نعى اتحاد الكتاب في سورية الشاعر والأديب محمد حسن العلي بعد معاناة مع المرض.

وجاء في النعوة: “لقد شكل رحيل الشاعر والأديب الإنسان مـحـمـد حسن العلي عضوٍ اتحاد الكتاب العرب، جمعية الشعر، وعضو مجلس اتحاد الكتاب العرب، صدمة كبيرة لكل من عرف عذوبة كلماته، ونقاء شعره، وإنسانيته العالية، ولهذا ترك رحيله حزناً وألماً كبيرين عند زملائه في اتحاد الكتاب العرب خصوصاً، وفي الأوساط جميعها التي عرفت الزميل الراحل”.

وتوجه الاتحاد ممثلا برئيسه الدكتور محمد الحوراني ومكتبه التنفيذي ومجلس الاتحاد، وجميع أعضاء اتحاد الكتاب العرب بأصدق التعازي من عائلة الفقيد الراحل.