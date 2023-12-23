العدو الإسرائيلي يُجدّد اعتداءاته على جنوب لبنان

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن قوات العدو قصفت بالمدفعية صباح اليوم أطراف بلدتي عيتا الشعب ورامية بعدد من القذائف المباشرة.

كما شن طيران العدو 3 غارات على نهر الخردلي جنوب الليطاني بالقرب من مركز اليونيفيل، فيما أعاد الجيش اللبناني السيارات عند حاجز الخردلي وقطع الطريق حفاظاً على سلامة المواطنين، كما قصف العدو بالمدفعية مجرى نهر الليطاني غرب تلة لوبيي، وكذلك المنطقة الواقعة تحت بلدة ديرميماس.

إلى ذلك أطلقت قوات العدو ليلاً قنابل مضيئة في سماء القطاعين الغربي والأوسط وصولاً حتى منطقة نهر الليطاني وسط تحليق الطيران الاستطلاعي المعادي فوق قرى قضاء صور والساحل البحرى طيلة الليل الفائت.

كما شن طيران العدو الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة يارون، واستهدفت مسيرة معادية منزلاً غير مأهول بين بلدتي القوزح وبيت ليف.