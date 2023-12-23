المقداد: الولايات المتحدة الأمريكية منعت مجلس الأمن من اعتماد أي قرار لوقف العدوان على غزة

طهران-سانا

أكد وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن “الولايات المتحدة الأمريكية منعت مجلس الأمن من اعتماد أي قرار لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وهي شريكة في قتل الشعب الفلسطيني وكل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في المنطقة”.

وقال المقداد في كلمته خلال المؤتمر الدولي حول فلسطين المنعقد في طهران اليوم: “سورية تدين محاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية وتحذر من التبعات الخطيرة لذلك على المنطقة والعالم”. وأضاف المقداد: “الدول المجتمعة في طهران اليوم تسعى لإنصاف الشعب الفلسطيني ووقف مجازر الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها بحقه”.

وفي وقتٍ سابق اليوم، وصل وزير الخارجية على رأس وفد رسمي إلى العاصمة الإيرانية طهران، تلبية لدعوة نظيره الإيراني الدكتور حسين أمير عبد اللهيان للمشاركة في المؤتمر الدولي التشاوري رفيع المستوى حول فلسطين.

ويشارك في المؤتمر الدولي مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وشخصيات سياسية ودينية ومفكرون وإعلاميون بارزون من أكثر من 50 دولة في العالم.

ويرافق المقداد كل من نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، والمستشار وسام عجيب، والسكرتير الثالث زياد زيتون من مكتب الوزير.