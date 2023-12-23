المقداد وعبد اللهيان يؤكدان أهمية حشد التضامن الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني الأعزل

وأكد الوزيران خلال لقائهما على هامش المؤتمر الدولي التشاوري رفيع المستوى حول فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران بحضور نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ على أهمية حشد التضامن الدولي في سبيل وقف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني الأعزل.

ونوه المقداد بمبادرة الجمهورية الإسلامية في إيران ووزارة الخارجية الإيرانية بعقد هذا المؤتمر الدولي للتضامن مع فلسطين والذي وجه رسالة قوية لدعم الشعب الفلسطيني.

بدوره أكد وزير الخارجية الايراني على محورية القضية الفلسطينية، مشدداً على اهمية التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية الايرانية ومدير إدارة غرب آسيا وجنوب أفريقيا مهدي شوشتري ورئيس الإدارة الثانية لغرب آسيا محمد شاه حسيني.

وكان المؤتمر التضامني الدولي مع فلسطين اختتم أعماله مساء اليوم وتلا معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية الدكتور علي باقري كني الملخص الختامي للمؤتمر أكد فيه أن حل القضية الفلسطينية مرهون بإنهاء الاحتلال وإيفاء حقوق الشعب الفلسطيني بشكل كامل.

كما أكد أن إجراءات الكيان الصهيوني غير قانونية ولا مبرر لها أبداً مطالباً بوقف جرائم الصهاينة في قطاع غزة ومؤكداً أن الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره بنفسه داعيا الى فتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني وأن تفي المنظمات الدولية بتعهداتها تجاه القضية الفلسطينية.