المقداد يصل إلى طهران للمشاركة في المؤتمر الدولي التشاوري رفيع المستوى حول فلسطين

طهران-سانا

وصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد على رأس وفد رسمي اليوم إلى العاصمة الإيرانية طهران، تلبية لدعوة نظيره الإيراني الدكتور حسين أمير عبد اللهيان للمشاركة في المؤتمر الدولي التشاوري رفيع المستوى حول فلسطين.

وتبدأ في طهران اليوم أعمال المؤتمر الدولي حول فلسطين الذي يهدف إلى تعزيز الدعم الدولي للشعب الفلسطيني، والضغط على الكيان الصهيوني لوقف الهجمات العسكرية ضد قطاع غزة بشكل فوري، ورفع الحصار عنها بشكل كامل، وكذلك تحريك إرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.

ويشارك في المؤتمر الدولي مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى وشخصيات سياسية ودينية ومفكرون وإعلاميون بارزون من أكثر من 50 دولة في العالم.

ويرافق المقداد كل من نائب وزير الخارجية والمغتربين بسام صباغ، والمستشار وسام عجيب، والسكرتير الثالث زياد زيتون من مكتب الوزير.