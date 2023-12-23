الوزير “مخلوف” يبحث واقع المشروعات المائية في اللاذقية . 

اللاذقية – مروان حويجة

بحث وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف بحضور محافظ اللاذقية المهندس عامر اسماعيل هلال مع مديري مؤسسة مياه الشرب والموارد المائية والشركة العامة للصرف الصحي الواقع المائي ومشاريع عمل كل جهة ونسب التنفيذ فيها.

وتركّز النقاش حول مخازين السدود والوارد المائي لكلّ منها وخطة الاستثمار خلال الموسم الحالي ،وتمّ استعراض الإجراءات الاستباقية المتّبعة لتلافي أي اختناقات يمكن ان تحدثها الشدّات المطريّة،كما تمّ استعراض نسب الإنجاز في تنفيذ محطة تصفية مياه بحيرة ١٦ تشرين ومراحل تقدّم العمل فيها تمهيداً لدخولها بالخدمة ، إضافة إلى مشاريع تأهيل الينابيع وشبكات المياه في ريف اللاذقية الشمالي والقرى المتضررة من الحرائق.

وأكد الوزير مخلوف ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة العامة أثناء تنفيذ المشروعات ، والمتابعة الدوريّة ،والدّقة بتنفيذها وفق الدراسات المعدّة لكل مشروع والكشف الدوري على قنوات التصريف المطري والمسيلات المائية ومجاري الأنهار وتعزيلها للحدّ من الاختناقات ،منوّها بجهود المحافظة ومؤسساتها في تنفيذ هذه المهام وعدم حدوث اي حالات فيصانية خلال الموسم الحالي.

ولفت الوزير مخلوف الى أهمية لحظ احتياجات القرى في بنود خطط دعم الوارد المائي لاسيما منها القرى في أعالي الجبال ، مشيراً إلى أن ّ أولويات استثمار الينابيع تكون لغايات مياه الشرب وتليها في حال كفايتها الاحتياجات الأخرى كقطاع الري.

من جهته ، لفت المحافظ هلال إلى التعاون بين مختلف القطاعات وجاهزيّة الكوادر والٱليات للتعامل أثناء الأمطار الغزيرة ومتابعة موضوع التصريف المطري ، ووضع برامج المناوبة وانتشار طواقم العمل في المواقع المحدّدة مسبقاً.

وتطرق اللقاء إلى إمكانيات التعاون مع المنظمات الدولية وغير الحكومية في تأهيل الينابع والخزانات وشبكات المياه والمشاريع المقترحة للتعاون معها.