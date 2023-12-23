تأكيد على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنجاح الزراعات الشتوية في القنيطرة

القنيطرة – محمد غالب حسين

بيّن مدير الزراعة بالقنيطرة رفعت موسى أن المديرية اتخذت الإجراءات الكفيلة في إنجاح الخطة المقرّرة للزراعات الشتوية للموسم الحالي، لجهة تأمين البذار المختلفة للمحاصيل، وغيرها من مستلزمات الإنتاج بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتبلغ خطة المحاصيل الزراعية للموسم الحالي في المحافظة 5887 هكتاراً.

من جهةٍ ثانية، نوّه موسى بأن الهطولات المطرية في المحافظة منذ يوم أمس وحتى صباح اليوم كانت جيدة ومبشّرة، وجاءت في أوقات مناسبة لزراعة المحاصيل الشتوية خاصة محصول القمح.

وأوضح موسى أن كمية الهطولات المطرية بلغت حتى صباح اليوم 54.5 مم في مدينة القنيطرة، و 148 مم في حضر، و42 مم في نبع الصخر.

ولفت إلى أن الهطلات المطرية ستنعش خطة زراعة المحاصيل الشتوية خلال الموسم الزراعي الحالي.