تكريم متميز لأبطال رياضة اللاذقية

اللاذقية- خالد جطل

كرمت رياضة اللاذقية أبطالها الذين رفعوا علم الوطن في المحافل الدولية والعربية واللاعبين الذين تألقوا على مستوى الجمهورية بمختلف الاختصاصات تقديراً لما حققوه وتحفيزاً لهم.

حفل التكريم أقيم برعاية الرفيق المهندس هيثم إسماعيل أمين فرع حزب البعث العربي الإشتراكي في اللاذقية، وبحضور فراس معلا رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام واللواء عبدو كرم قائد شرطة اللاذقية والمهندس فراس السوسي نائب رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية والرفيقة تهاني شليحة رئيس مكتب الشباب والرياضة الفرعي.

رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام فراس معلا أكد أن محافظة اللاذقية لديها عشرات الأبطال والبطلات ممن مثلوا سورية في المحافل العربية والدولية وحققوا إنجازات ساهموا من خلالها برفع علم الوطن، مضيفاً: نفتخر باللقاء مع ابطال رفعوا اسم وطننا الغالي عالياً وثقتنا بهم لمواصلة المشوار كبيرة .

بدورها باركت الرفيقة تهاني شليحة للأبطال تكريمهم مبينة أنهم يستحقون التكريم لما حققوه من بطولات على مستوى الجمهورية والوطن العربي والمحافل الدولية.

وأضافت شليحة : كرمنا اليوم 200 رياضي ورياضية سجلوا حضورهم بقوة على منصات التتويج ، وتكريمهم اليوم تظاهرة نأمل تكرارها لما في التكريم من حالات إيجابية محفزة للجميع ، أبطالنا تفوقوا على المستوى العربي بعد انقطاع وجاءت المشاركة غنية بتحقيق 52 ميدالية، التكريم حالة معنوية نعتز بها جميعا والتكريم الأهم هو تكريم أصحاب الهمم جرحى الوطن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يحظون بدعم ورعاية سيد الوطن وسيدة الياسمين السيدة الأولى ومن هنا نهدي هذه الإنجازات لقائد الوطن السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد.