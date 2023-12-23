رحيل الشاعر محمد حسن العلي

نعى اتحاد الكتاب العرب الشاعر محمد حسن العلي بعد معاناة طويلة مع المرض.

وتميز الشاعر العلي بصفاء شعره الملتزم بقضايا وطنه وهموم مجتمعه والشعر الأصيل، متمسكاً باللغة العربية الفصحى وشعر الشطرين والقافية والروي التي شكلت ثقافة حقيقية في العصر الراهن.

والشاعر محمد حسن العلي عضو اتحاد الكتاب العرب وعضو مجلس الاتحاد ولجان القراءة وشغل العديد من المواقع الإدارية والثقافية والأدبية والإعلامية، منها مدير لإدارة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية، ومشرف على مجلة الشرطة وشارك في العديد من المهرجانات والأنشطة الثقافية والأدبية و من مؤلفاته في الشعر “شمس الحق” و “ولجة البوح” و”تيجان الحب” و “قل للرصاصة” و “عندما غنى القمر” وغيرها الكثير.

وعن الشاعر الراحل قال رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني: إن الشاعر محمد حسن العلي الذي فقدناه هو من أهم شعراء العصر الراهن الذي يمتلك موهبة حقيقية تتمتع بالمعرفة والثقافة والتمسك باللغة الأصيلة والعاطفة الصادقة.