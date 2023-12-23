وزير الأوقاف يواصل زيارته إلى السعودية في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف

يواصل وزير الأوقاف الشيخ محمد عبد الستار السيد زيارته إلى المملكة العربية السعودية ويزور صباح اليوم مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، حيث كان في استقباله الأمين العام للمجمع فضيلة الشيخ عاطف إبراهيم العليان وكوادر المجمع من مختصين وإداريين وفنيين..

وقد جال السيد الوزير في أقسام المجمع ومبانيه واستمع من الأمين العام على شرح عن تفاصيل سير عملية طباعة المصحف الشريف وتدقيقه وتغليفه والجهود الحثيثة المبذولة لآلاف العاملين والمشرفين والمدققين بعد عمل آلات وتجهيزات حديثة وإمكانات متقدمة في مجال الدراسات والأبحاث والتحضير والطباعة والتجليد والمراقبات الدقيقة لسير العمل وفق أنظمة وسياسات دقيقة ومحكمة لضمان سلامة النص القرآني.

وعقد السيد الوزير بعدها جلسة عمل مع الأمين العام الشيخ عليان ناقشا فيها سبل التعاون بين مجمع الملك فهد واللجنة العليا لشؤون القرآن الكريم في وزارة الأوقاف السورية..

يذكر أن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف يعد الأضخم على مستوى العالم الإسلامي وقد تأسس عام ١٤٠٥ هجري، ويقوم المجمع بطباعة المصحف الشريف والترجمات والمصنفات العلمية والتفاسير وإصدار التطبيقات والبرمجيات بإشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ..

ويضم المجمع العديد من المرافق كالمطابع ومباني الإدارة وأقسام الصيانة ومراكز الإشراف والتدقيق وأقسام النقل والتسويق على مساحة إجمالية تبلغ ٢٥٠ ألف متر مربع، كما يشرف المجلس العلمي للمجمع على أعمال اللجنة العلمية لطباعة مصحف المدينة ومركز الدراسات القرآنية ومركز البحوث لخدمة القرآن الكريم وعلومه ومركز الترجمات..

ويعمل في المجمع نحو ألف ومائة فرد بين علماء وأساتذة جامعات وفنيين وإداريين..

وقد بلغت طاقة المجمع الإنتاجية خلال العام الماضي ١٨ مليون نسخة ، وبلغ ماأنتجه المجمع منذ افتتاحه ٣٢٠ مليون نسخة من المصحف الشريف.