وزير “التجارة الداخلية” يفتتح مخبز وصالة “للسورية” في جبلة

اللاذقية – مروان حويجة

افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم مخبز جبلة الجديد بطاقة إنتاجية قدرها ١٥ طناً ،وبكمية مخصّصة حالياً ٥ أطنان قابلة للزيادة حسب الحاجة، وخطّي إنتاج في مخبز جبلة الآلي بعــد الانتهاء من تأهيلهما ، بالتعــاون مع المنظمات الدولية والفعاليات الاجتماعية والاقتصادية ،وبطاقة إنتاجية ٣٠ طناً ومخصصات حالية ٢٠ طناً قابلة للزيادة . كما افتتح الوزير صالة المؤسسة السورية للتجارة ضمن مبنى المخبز ، وتضم تشكيلة واسعة من المــواد الأساسية والغذائيــة والقرطاسية والمنظفات والسجاد والأجهزة الكهربائية.

الوزير عبد الكريم أشار إلى خطة تحديث للمخابز بهدف إنتاج رغيف خبز بنوعية جيّدة ، داعياً القائمين على المخابز إلى الاهتمام “بتبريد الخبز وتستيفه ” بالشكل الصحيح” ليصل بحالة جيّدة ترضي المواطنين،مبيناً أنّه تمّ تأهيل وتحديث أكثر من ٨٠ مخبزاً هذا العام في مختلف المحافظات، بينها مخابز جرت فيها إعادة البناء والتجهيز بخطوط جديدة نتيجة الاضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب.

وخلال افتتاحه الصالة ، طلب الوزير من القائمين عليها التدقيق المتواصل وضبط أسعار المواد ونوعيتها، والحرص على توافرها

في الصالة والتعامل بشكل لائق مع المواطنين، مشدداًعلى الاهتمام بمنتجات المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وعرضها في جميع الصالات وخاصة منتجات المرأة الريفية.

وفي تصريح للصحفيين أوضح الوزير أنّه تمّ في جبلة وريفها تحديث خطّين للمخبز الآلي القديم بطاقة إنتاجية ٣٠ طناً ، وتمّ رفده بكمية ٢٠ طناً حالياً، وعند الحاجة سيتم رفد المخبز بالزيادة، وأشار إلى تدشين مخبز جبلة الجديد الاحتياطي بطاقة ١٥ طناً ورفده بكمية ٥ أطنان، وستتم الزيادة عند الضرورة.

ومن جهته أوضح المحافظ المهندس عامر اسماعيل هلال أنّ المحافظة تقدّم كل التسهيلات لعمل المخابز وصالات السورية للتجارة.