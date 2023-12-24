الأمطار المتتابعة أدت لاستقرار المزروعات بالحسكة

الحسكة – اسماعيل مطر

سجلت منطقة القحطانية أعلى نسبة هطول مطري خلال ال 24 ساعة الماضية ب 18مم تلتها ناحية “الهول” ب 15مم بينما سجلت ناحية تل براك شرق مدينة الحسكة 12مم والمالكية واليعربية وتل علو ب 11مم وسجلت العريشة جنوب المحافظة 3مم بينما لم تسجل مركدا والشدادي في منطقة البادية أي هطل مطري خلال الفترة نفسها .

وبين مدبر الزراعة المهندس علي خلوف الجاسم بأن تتابع هطول الأمطار أدى إلى الاستقرار للنبات بالنسبة للمزروعات الشتوية البعلية وهي الآن في مرحلة التفسير والانبات.